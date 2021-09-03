Amazon планирует выпустить телевизор под своим брендом уже в октябре

По данным Insider, Amazon собирается выпустить в США телевизоры под брендом Amazon уже в октябре. Телевизоры будут иметь Alexa, размеры экрана «от 55 до 75 дюймов», и будут разрабатываться и производиться третьими сторонами, такими как TCL, сообщает Insider. Компания также разрабатывает телевизор собственной разработки, сообщает Insider, но неясно, когда он может быть выпущен.

У Amazon уже есть много утюгов с телевизорами — она сотрудничает с Best Buy по продаже телевизоров Toshiba и Insignia с программным обеспечением Amazon Fire TV, предлагает телевизоры под брендом AmazonBasics в Индии и имеет Amazon Fire TV Stick и Amazon Fire TV Cube, который можно подключить к телевизору. Но этот, по слухам, новый телевизор под брендом Amazon может указывать на то, что компания активизирует свои телевизионные усилия, чтобы напрямую противостоять таким стойким сторонникам телевидения, как LG и Samsung.