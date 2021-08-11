Подделки — огромная проблема, с которой сталкиваются такие онлайн-рынки, как Amazon, и для решения таких проблем гигант онлайн-торговли создал в июне прошлого года подразделение по борьбе с ними. Теперь, похоже, отряд предпринял свои первые действия.

Amazon и GoPro подали в суд на семь граждан Китая и несколько компаний за распространение труднообнаруживаемых подделок плавающей рукоятки камеры Handler и трехсторонней рукоятки штатива с собственным логотипом GoPro.

Иск был подан в апреле этого года и в нем утверждается, что некоторые покупатели были обмануты поддельными товарами, но не раскрывает количество людей, которые действительно купили эти поддельные товары.

Что касается принятия мер, Amazon заявляет, что заблокировала счета продавцов этих ответчиков после того, как компания обратила внимание на подделки. Компания также добавила, что отправила образцы продукции в GoPro, чтобы помочь расследованию.

Кебхару Смит, директор подразделения Amazon по борьбе с контрафактными преступлениями, сказал: «Когда фальшивомонетчики пытаются продавать в нашем магазине, они не только нарушают права интеллектуальной собственности таких компаний, как GoPro, они также вводят потребителей в заблуждение и наносят ущерб репутации Amazon как места для покупки подлинных товаров”.

Amazon утверждает, что проблема контрафактной продукции на ее платформе не так широко распространена. Сообщается, что в 2020 году менее 0,01 процента всех продуктов, продаваемых на его торговой площадке, были предметом жалоб клиентов на подделку. Но Amazon не раскрывает, сколько продуктов у него на витрине, поэтому невозможно сказать, насколько большим может быть «0,01%».

Компания говорит о жалобах клиентов на подделку, поэтому количество таких продуктов на платформе может быть намного больше, учитывая, что не каждый может отличить поддельные товары, и не каждый, кто узнает, решает пожаловаться на это.

Источник — Astera.