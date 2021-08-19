Amazon Alexa теперь предлагает голос Амитабха Баччана в Индии

Amazon только что объявила, что Амитабх Баччан станет первой индийской знаменитостью, голос которой будет доступен на Alexa. Теперь индийские пользователи могут добавить голос индийской суперзвезды на свои умные дисплеи Echo и умные колонки, нажав значок микрофона в приложении для покупок компании.

Технологический гигант электронной розничной торговли только что выпустил голос одного из самых влиятельных актеров индийского кино для своих устройств Echo. Чтобы включить эту функцию, компания запустила ее по начальной цене 149 индийских рупий или примерно 2 доллара США в год. Кроме того, пользователи также могут просто дать команду голосовому помощнику компании, сказав «Алекса, познакомь меня с Амитабхом Баччаном», чтобы приобрести этот «голосовой пакет» и начать взаимодействовать с ним с помощью команды пробуждения «Амит Джи».

Примечательно, что голос Амитабха Баччана для Алексы также поступит с избранным контентом, подобранным самой индийской знаменитостью. Пользователи смогут послушать рассказы из его жизни, подборку стихов его отца, скороговорки, мотивационные цитаты и многое другое. С помощью команды «Амит Джи» можно также попросить воспроизвести песни, установить будильник и получить обновления погоды среди других функций.

Источник — Astera.