Amazfit представила «неубиваемые» смарт-часы Amazfit Falcon стоимостью $500

Amazfit для многих ассоциируется с компанией, которая не выпускает дорогие смарт-часы, но Amazfit Falcon рушит эти стереотипы.

Новые часы от китайской компании стоят 500 долларов, а это по текущему курсу 31 500 рублей, но когда они доберутся до РФ цена соответственно станет выше.

Новинка рассчитана на экстремальною эксплуатацию. Смарт-часы могут работать в диапазоне температур от +70 °С до −40 °С. В них заявлена защита корпуса от воды 20 ATM и высокая автономность даже при включенном GPS.



Amazfit Falcon получили корпус из титана, круглый AMOLED-экран диагональю 1,28-дюйма с разрешением 416 x 416 пикселей и максимальной яркостью 1000 нит. Есть поддержка Always On Display.

Дисплей прикрывает сапфировое стекло. Производитель заявляет, что встроенного аккумулятора на 500 мАч хватит на 30 дней автономной работы или 21 час при включённом GPS.

Смарт-часы могут отслеживать пульс, уровень насыщения крови кислородом и уровень стресса. Для пользователя доступны 150 режимов тренировки.