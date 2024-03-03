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Amazfit представила коврик для анализа состава тела

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Amazfit, бренд носимых технологий, представил новый продукт, который призван комплексно отслеживать состояние здоровья.

Этот продукт назвали «Коврик для анализа состава тела Amazfit» создан для использования в сочетании с умными часами для фитнеса Amazfit Balance, выпущенными в 2023 году. Коврик позволяет получить подробные показания состава тела с помощью технологии биоэлектрического импедансного анализа (BIA).

Пользователь становится на электроды устройства, которые отправляют безопасные электрические импульсы через тело. Это позволяет рассчитать восемь ключевых показателей здоровья, таких как процент жира, мышечная масса, костная масса и другие.

Коврик для анализа состава тела Amazfit оценили в 39,90 евро, но распространять его будут как подарочный товар, или в рамках акций. Как отдельный продукт его распространять не будут.

Amazfit представила коврик для анализа состава тела

Источник: gizmochina

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