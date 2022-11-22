Amazfit объявила о большой распродаже в России со скидками до 40%

«Черная пятница» в России открывает возможности покупки товаров с большими скидками, причем в этой глобальной распродаже участвуют не только интернет-магазины, но и производители.

Китайская компания Huami, известная как производитель носимой электроники под брендом Amazfit, в рамках «черной пятницы» через своих партнеров запустила распродажу смарт-часов и фитнес-браслетов.

Так, в магазинах «МегаФон», DNS и «Связной» на продукцию Amazfit действует скидка до 40%.

К примеру, Amazfit Bip 3 сейчас можно купить за 3490 рублей, а смарт-часы Amazfit GTR 4 и Amazfit GTS 4 за 12 990 рублей.