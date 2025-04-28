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Алюминиевая фольга усиливает сигнал Wi-Fi: доказано исследованием

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Исследование, проведённое в 2017 году учёными Дартмутского колледжа и Колумбийского университета, показало: использование алюминиевой фольги позволяет перенаправлять и усиливать сигнал Wi-Fi в нужных зонах квартиры.

Как рассказала Pravda.Ru, для улучшения сигнала достаточно придать листу фольги форму изогнутой тарелки, напоминающей спутниковую антенну. Эту конструкцию следует разместить за роутером или его антенной, чтобы отражать сигнал в желаемом направлении.

В случае использования роутеров с внешними антеннами допускается частичная обмотка одной из антенн фольгой для более точечного усиления сигнала. Отмечается, что даже небольшой изгиб материала может существенно повлиять на качество соединения. Экспериментируя с углом и формой конструкции, можно добиться оптимального результата.

Согласно данным исследования, правильно размещённая фольга способна увеличить силу сигнала Wi-Fi до 55% в выбранной зоне. Этот метод может быть особенно полезен для улучшения интернета в рабочих кабинетах или игровых пространствах без необходимости покупки дополнительного оборудования.

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