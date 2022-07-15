Альстромерия в букетах: особенности цветка и сочетаний с ним

Альстромерия способна украсить любую цветочную композицию. Нежные лепестки, покрытые крапинками, являются воплощением нежности, олицетворением дружественной поддержки, преданной любви. Шикарный букет альстромерий будет уместен на любом праздничном событии, однако для составления правильного ансамбля, стоит познакомиться с цветами поближе.

Особенности альстромерии

Цветок повсеместно называют перуанской лилией. Это не совсем правильно. Несмотря на название, правда лишь в перуанских корнях. Растение не относится к лилиям и обладает своими привлекательными качествами:

Стойкость. Срезанные стебли сохраняют свежесть до 21 дня при надлежащем уходе, стойко переносят нехватку влаги. Разнообразие цветов. Благодаря палитре от пастельных до ярких тонов, удастся собрать букет к любому мероприятию. Аромат. Точнее его отсутствие. Идеальный вариант для людей, склонных к аллергии.

Цветок символизирует дружбу, поэтому для описания своих чувств не потребуется сочетание с другими растениями. В зависимости от добавленных бутонов, букет расскажет о любви, станет благоприятным пожеланием, подчеркнет невинную красоту невесты в составе свадебной композиции.

Кому и когда стоит дарить альстромерии

Флористы воспринимают альстромерию как романтический символ, поэтому ее дарят невесте, подруге, возлюбленной. С их помощью можно выказать уважение и благодарность маме. Бутоны помогут отдать дань уважения к нелегкому труду педагога, учителя.

На выбор букета конкретному человеку влияет цвет лепестков:

Розовый. Преподносят в качестве презента жене за рождение дочери, любимой девушке. Желтый. Яркий цвет поднимет настроение подруге, порадует учителя, сценического исполнителя. Красный. Подходит сотрудникам коллектива, любимым людям. Оранжевый. Необычный букет оценят амбициозные личности, мамы, близкие друзья, руководители – женщины. Белый. В монобукете или сочетании с розовыми орхидеями используется для составления свадебного букета. Сиреневый (фиолетовый). Идеальный подарок бабушке, тете, учителю.

Альстромерия позволяет с легкостью отступать от правил и преподносить любые цветовые сочетания на 8 марта, рождение ребенка, помолвку, встречу после долгой разлуки, свидание, расставание, защиту диплома, день рожденья, в знак примирения.

Сочетание альстромерии в букетах

Флористы ценят за прекрасные компанейские характеристики, благодаря которым ее можно включать практически в любую композицию. Есть несколько сочетаний, которые пользуются повышенным спросом:

Роза. На фоне ярких бутонов нежные альстромерии выглядят словно бабочки, что делает такое сочетание лидером покупательского спроса. Такая комбинация расскажет о нежной любви, зарождающейся симпатии. Благодаря широкой цветовой палитре обоих видов, букет может получиться как нежных, так и ярких тонов. Ирисы. Форма, напоминающая меч, удачно смотрится в составе мужских вытянутых композиций в сочетании с синими и фиолетовыми альстромериями. Аналоги ромашек. На фоне плоских бутонов гербер и хризантем, объемные соцветия смотрятся весьма оригинально и красиво. Лизиантусы. Их стебель увенчивается множество соцветий, поэтому в сочетании с альстромерией даже небольшое количество растений позволяет создать роскошный букет. Лилия, амариллис. Миниатюрные альстромерии на контрасте крупных экзотических бутонов выглядят еще более хрупко и миниатюрно.

Все указанные сорта отличаются большим разнообразием оттенков, поэтому флористы воплотят идею по созданию подарка для любого торжества, а нетривиальный окрас альстромерий по достоинству оценит одаряемый.