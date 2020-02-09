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Alphabet на микрорайон будущего выделила 900 млн долларов

09.02.2020 20:30

Sidewalk Labs (входящая в состав Alphabet) в прошлом году представила жилой микрорайон, в котором будет все сделано из экологически чистых материалов.

Помимо технологических систем в строительстве будет использоваться древесина, которая будет основным материалом для возведения зданий, причем из нее построят два 18-этажных здания.

По заявлению прредставителей Sidewalk Labs, в строительстве будут использоваться панели из спрессованной древесины, и предварительно их обработают огнестойкими пропитками.

Sidewalk Labs уже протестировала свои экологически чистые панели для зданий, из которых в Ванкувере уже построены два 18-этажных небоскрёба.

Разработчики уверяют, что их панели удешевят и ускорят строительство, к тому же здания не будут уступать по прочности аналогам из бетона.

В рамках проекта будет создано более 2,5 тыс. рабочих мест. В микрорайоне построят не только жилые здания, но также общественные заведения и офисы.

На строительство микрорайона Alphabet выделяет 900 млн долларов, а сдать его должны в 2026 году.

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