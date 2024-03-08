Alldocube 12 марта начинает продажи нового недорогого планшета

Выход планшета Alldocube iPlay 60 Pro состоится 12 марта, на китайском рынке стартовая цена устройства составит 899 юаней (около 11 300 руб.).

Основным преимуществом iPlay 60 Pro является его 11-дюймовый экран, который отлично подходит для различных видов деятельности, включая развлечения, творчество и работу. IPS-дисплей с разрешением 2000×1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц гарантирует четкое и плавное отображение изображений.

В основе iPlay 60 Pro лежит процессор MediaTek Helio G99, его дополнили 8 ГБ оперативной памяти, и 256 ГБ флеш-накопителем.

Основная камера планшета состоит из трех датчиков: на 16 Мп, 8 и 2 Мп, фронтальная камера с разрешением на 5 Мп.

Планшет поддерживает подключение через 4G, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5. Батарея емкостью 7000 мА⋅ч в сочетании с 33-ваттной зарядкой обеспечивает длительное время автономной работы устройства.

Источник: gizmochina