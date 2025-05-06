«Алиса» ведет подготовку к работе в сфере паллиативной медицины

Компания «Медскан» ведет переговоры с «Яндексом» о внедрении голосового помощника «Алиса» в программы ухода за тяжелобольными пациентами в Центре хронических болезней Golden Care. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на представителей компании. Проект станет первой в России комплексной программой применения искусственного интеллекта в сфере паллиативной помощи.

Согласно планам, «Алиса» получит специальный навык: она будет напоминать пациентам о приеме лекарств, помогать вызывать медицинский персонал, управлять оборудованием палаты через голосовые команды, а также обеспечивать доступ к развлекательному контенту и связи с родственниками. Ожидается, что улучшенное распознавание речи в «Алисе» поможет в работе с пациентами, испытывающими нарушения речи вследствие инсульта, ДЦП и других заболеваний.

Параллельно Golden Care планирует использовать комплексные системы искусственного интеллекта для круглосуточного мониторинга состояния пациентов, автоматического оповещения персонала о критических изменениях и прогнозирования возможных осложнений. Кроме того, разрабатываются решения для оптимизации распределения нагрузки между медицинскими работниками.

Проект реализуется в рамках федерального закона №123-ФЗ об экспериментальном правовом режиме для развития технологий искусственного интеллекта. Однако для дальнейшего использования в медицинской практике «Медскан» будет обязан пройти государственную регистрацию технологий через серию технических и клинических испытаний.

Инициаторы подчеркивают, что внедрение ИИ будет сопровождаться строгим контролем медицинского персонала. Все решения, касающиеся здоровья пациентов, будут приниматься с обязательной проверкой данных специалистами и консилиумом в сложных случаях.

В перспективе «Медскан» планирует создать собственный образовательный центр для подготовки специалистов по использованию ИИ в медицине и экспортировать разработанные технологии в страны СНГ.