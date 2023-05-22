Алиса с нейросетью YandexGPT теперь доступна на главной странице Яндекса

Разработчики YandexGPT добавили нейросеть на главную станицу сервиса ya.ru.

Новое поколение YandexGPT теперь доступно на главной странице поисковой системы, ее определили во вкладку голосового помощника «Алиса».

Для запуска YandexGPT со стартовой страницы, нужно нажать на значок «Алисы» и выбрать «Давай придумаем». Разработчики отмечают, что новое поколение нейросети позволяет создавать бизнес-планы коммерческие предложения или тезисы для предстоящего выступления на совещании.

YandexGPT 2.0 разрабатывали на собственных компьютерах «Яндекса» и тестировали на сотнях тысяч примеров и проверенных ответов. YandexGPT 2.0 пока допускает ошибки, но разработка чат-бота будет продолжаться и дальше, параллельно будут исправляться найденные ошибки.