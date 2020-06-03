«Алиса» научилась рисовать сложные картины

Голосовой помощник Алиса научился рисовать картины по описанию.

Для нового навыка разработчикам пришлось адаптировать две нейронных сети, где одна отвечает за формирование изображения, а вторая видит, что показано на самом изображении.

Как отметили в компании «Яндекс», Алиса стала первым голосовым помощником в мире, который способен рисовать картины по просьбе пользователя.

Для обучения новому навыку одна нейронная сеть была обучена на работах художников ХХ века, причем для смысловой близости нейросеть обучали на поисковых запросах.

Благодаря этому Алиса понимает, что нужно изобразить пользователю, причем она это способна делать на любые темы.

Новый навык работает в «Яндекс.Браузере» и приложение «Яндекса» для смартфонов.