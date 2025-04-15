«Алиса» научилась общаться на английском языке без акцента

Команда «Яндекса» представила обновления для своих умных устройств и анонсировала новые модели колонок с голосовым помощником «Алиса».

Теперь «Алиса» может работать с документами форматов pdf, txt, doc и docx, читая их в чате на сайте. Также помощник получил возможность «видеть» с помощью камеры, считывая изображения и предоставляя информацию о них в режиме реального времени.

Кроме того, «Алиса» научилась рассуждать, демонстрируя процесс размышлений при ответах на вопросы. Эта функция сейчас находится в тестировании. Для детей добавились новые квесты и игры, а также «Алиса» теперь свободно говорит на английском и может исправлять ошибки в речи, выполняя функции репетитора.

Линейка «Яндекс Станций» пополнится новыми моделями, включая бюджетную «Lite 2 без часов», «Мини 3 Про» и портативную «Станцию Стрит», которая поддерживает Bluetooth и защиту от пыли и влаги. Также обновилась ТВ-станция «Яндекса», теперь поддерживающая режим караоке и интеграцию с умным домом.

В умном доме «Яндекса» появится новая IP-камера с датчиками движения и ночным видением. Запланирован пилотный проект, в рамках которого новые жильцы получат предустановленные устройства умного дома «Яндекса» в своих квартирах.

Источник: adindex