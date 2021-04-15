AliExpress запустили отдельное мобильное приложение для пользователей в РФ

В России появилось отдельное приложение AliExpress, созданное специально для нашего рынка.

Это отдельная версия интернет площадки, которая создавалась специально для жителей РФ и стран СНГ, в ней полностью новый интерфейс и изменённая система рекомендаций.

В новом приложении AliExpress авторизоваться можно по номеру телефона. На площадке доступны товары из Китая и специальные предложения от российских продавцов.

Разработчики в дальнейшем планируют расширить функционал приложения, а также сделать динамическое отображение предлагаемых товаров в корзине, внедрить новую версию «Журнала AliExpress» и переработать личный кабинет.