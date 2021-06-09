Аналитики торговой площадки AliExpress подготовили отчет, в котором рассказали о самых продаваемых смартфонах, заказанных из-за рубежа.

Аналитики торговой площадки AliExpress подготовили отчет, в котором рассказали о самых продаваемых смартфонах, заказанных из-за рубежа.

Так, в AliExpress назвали самые продаваемые китайские смартфоны в России, и лидером в таком рейтинге оказался Xiaomi Poco X3 Pro.

Этот смартфон стал самым востребованным среди российских продавцов и является лидером по количестве продаж среди трансграничных продавцов, пишет «Лента.ру».

Вторым самых популярным на площадке смартфоном стал Xiaomi Redmi Note 10 Pro, а следом за ним оказался Xiaomi Poco F3 5G.

В первую пятерку еще вошли Xiaomi Poco M3 и Xiaomi Mi 11. В десятке лидеров оказались такие модели: Realme 7 Pro, Realme 8, Cubot Note 20 Pro, Infinix Zero 8 и Realme C21.

Было отмечено, что большинство смартфонов в ТОПе имеют стоимость до 25-26 тыс. рублей, за исключением Xiaomi Mi 11 (53 тыс. рублей).

У российских продавцов чаще всего заказывали Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Poco M3, Xiaomi Poco X3, Xiaomi Redmi Note 10 и Xiaomi Redmi 9A, а также в рейтинге присутствует и iPhone 11, который стал единственным смартфоном в ТОПе, который не относится к производителям из Китая.