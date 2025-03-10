AliExpress и «Ситилинк» выбыли из Топ-10 онлайн-продавцов в РФ

По итогам 2024 года AliExpress и «Ситилинк» больше не входят в число ведущих российских онлайн-ритейлеров.

Российский рынок онлайн-торговли вырос на 37%, достигнув 11,3 трлн рублей, однако расходы россиян на покупки за границей снизились на 21%.

Доля Wildberries и Ozon в общем объёме онлайн-продаж увеличилась до 56,7%, в то время как AliExpress и «Ситилинк» выбыли из топ-10.

Выручка AliExpress в России сократилась на 36%, и компания теперь сосредоточена на трансграничной торговле. Эксперты связывают трудности AliExpress с растущей конкуренцией со стороны других маркетплейсов, пишет РБК.

X5 Group заняла шестое место в рейтинге, продемонстрировав рост на 67%. В то же время большинство лидеров рынка показали замедление темпов роста, за исключением группы «М.Видео-Эльдорадо», которая ускорила свои показатели.

Ожидается, что в 2025 году рынок интернет-торговли вырастет на 32%, при этом ключевыми драйверами станут продажи в малых городах и популяризация рассрочки. Развитие рекламных услуг также станет важным инструментом для роста доходов онлайн-площадок.