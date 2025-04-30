Alienware выпускает игровой монитор AW3425DW с QD-OLED и частотой 240 Гц

Alienware представила новый игровой монитор AW3425DW в США, оснащенный панелью QD-OLED с диагональю 34 дюйма и частотой обновления 240 Гц. Этот монитор с разрешением 3440 × 1440 и кривизной 1800R обеспечивает захватывающий опыт как в играх, так и при просмотре контента. Он поддерживает HDR-контент и охватывает цветовую гамму DCI-P3, обеспечивая яркие и точные цвета.

AW3425DW обладает временем отклика 0,03 мс и поддерживает технологии Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для плавных визуальных эффектов. Монитор использует панель Gen 2 QD-OLED, что повышает долговечность и снижает риск выгорания благодаря радиатору на основе графена.

Он также оснащен разнообразными портами, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-концентратор с зарядкой через USB-C. Стильный дизайн в цвете Interstellar Indigo и настраиваемая подсветка AlienFX RGB дополняют его особенности, предлагая игрокам и контент-мейкерам высококачественное изображение и удобство использования.