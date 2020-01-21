Алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК трейдеров быстрее суперкомпьютеров

Японская корпорация разработала алгоритм, который делает обычные компьютеры быстрее, чем квантовые суперкомпьютеры.

Новый алгоритм позволяет из обычного настольного ПК создать суперкомпьютер, но только в определённых расчётах.

В частности, систему разрабатывали для обработки данных рыночной информации. Тестирование алгоритма показало, что за 30 миллисекунд биржевой трейдер может просчитать потенциальную сделку при ее открытии на валютной бирже.

Причем с разработкой от Toshiba шанс открыть выгодную сделку увеличивается до 90%.

Toshiba свою разработку назвала «Алгоритм симулируемой бифуркации». В его основе используются принципы работы квантовых компьютеров, и по заверению разработчика, он прекрасно подходит для обычных ПК.

Специалисты отметили, что «Алгоритм симулируемой бифуркации» успешно можно применять не только в финансовом секторе, но также логистике и возможно даже медицине.

Все подробности алгоритма пока не раскрывают, но было сказано, что его масштабное тестирование начнется только в 2021 году.