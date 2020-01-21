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Алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК трейдеров быстрее суперкомпьютеров

21.01.2020 08:31

Японская корпорация разработала алгоритм, который делает обычные компьютеры быстрее, чем квантовые суперкомпьютеры.

Новый алгоритм позволяет из обычного настольного ПК создать суперкомпьютер, но только в определённых расчётах.

В частности, систему разрабатывали для обработки данных рыночной информации. Тестирование алгоритма показало, что за 30 миллисекунд биржевой трейдер может просчитать потенциальную сделку при ее открытии на валютной бирже.

Причем с разработкой от Toshiba шанс открыть выгодную сделку увеличивается до 90%.

Toshiba свою разработку назвала «Алгоритм симулируемой бифуркации». В его основе используются принципы работы квантовых компьютеров, и по заверению разработчика, он прекрасно подходит для обычных ПК.

Специалисты отметили, что «Алгоритм симулируемой бифуркации» успешно можно применять не только в финансовом секторе, но также логистике и возможно даже медицине.

Все подробности алгоритма пока не раскрывают, но было сказано, что его масштабное тестирование начнется только в 2021 году.

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