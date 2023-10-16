«Альфа-Банк» вновь добавил в App Store новое приложение

«Деньги есть» — новое приложение от «Альфа-Банка» для владельцев iPhone, которое уже доступно в App Store. Это приложение полностью повторяет функциональность оригинального приложения, которое было удалено из магазина приложений от компании Apple.

Новое приложение «Деньги есть» представляет собой мобильный ипотечный калькулятор, который позволяет пользователям просчитывать различные варианты покупки недвижимости. С его помощью можно рассчитать ипотечный платеж, процентную ставку, срок кредита и другие финансовые параметры, связанные с покупкой жилья, так указали в описании приложения.