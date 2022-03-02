Алексей Кузовкин рассказал об основных трендах развития рынка ИИ в 2022 году

Существенный рост рынка ИИ прогнозируют в 2022 году эксперты. Гендиректор компании «Инфософт» Алексей Викторович Кузовкин считает, что потребности экономики создают направления, в которых технологии ИИ (AL) будут развиваться наиболее активно.

Разработчики будут акцентироваться на речевом ИИ. Наибольшее число решений и стартапов предложат технологии генерации естественного языка (NLP), по большей части основанные на архитектуре «Трансформер». Предсказывается рост числа параметров языковых моделей. Если сейчас используется 550 млрд, то в скором времени будут внедряться технологии с 10 трлн обучающих моментов.

Для поиска, создания и редактирования видео также появятся новые AI-инструменты, что сделает более интенсивным рост капитализации рынка стриминга, улучшит работу библиотек и баз пользователей контента стриминговых сервисов. Появятся и новые AI-приложения, которые обеспечат решение задач информационной безопасности. При создании новых программ разработчики будут чаще применять синтетические или уже созданные машинным интеллектом данные (60% и более используемой информации).

Согласно прогнозам, технологии ИИ будут активно применяться в системах управления разведывательной авиацией, для обучения роботов-саперов, для управления дронами, в исследованиях космоса. Эксперты считают, что возникнут и другие направления использования ИИ, которые пока неочевидны.

Что касается инвестиций в сферу ИИ, то больше в исследование и внедрение новых технологий будут вкладываться частные компании, также будут расти и военные бюджеты. Вдвое в 2022 году вырастут NLP-проекты, до $1 млрд может увеличиться капитализация двух «единорогов» HuggingFace ($440 млн) и Cohere ($200 млн). Рост капитализации технологий ИИИ неизбежен в секторе информационной безопасности – прогнозируется скорость 23,6% в год.