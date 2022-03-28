Алексей Кузовкин поделился мнением о возможностях кибербезопасности

На международный уровень выходит борьба с угрозой кибербезопасности. Генеральный директор компании «Инфософт» Алексей Викторович Кузовкин предполагает, что в 2022 году можно ожидать появление не только новых рисков, но и новых способов противостояния им.

Как считают многие эксперты, в мире ежедневно создаются сотни новых вредоносных программ, но в плане технологии их работы последние два года стратегических прорывов не было. Чаще всего используются вирусы-шифрователи и вирусы-вымогатели. Тенденция использования последних только растет, компаниям угрожают публикациями персональных данных клиентов в сети, требуя у них выкуп в криптовалюте.

Усилился риск перехвата данных не хакерами, а использующими технологии и ресурсы киберпреступников конкурентами компаний. В связи с этим наблюдается повышение интереса к технологиям защиты трафика, каналам связи и работающим на мобильных устройствах DLP-приложениям. Специалисты также работают над преодолением уязвимостей в программном обеспечении. Новым рискам, по мнению экспертов, подвержены такие направления, как блокчейн, биометрические данные, «интернет вещей», машинное обучение и другие.

Большинство крупных компаний России поставит в ТОП-3 приоритетов инвестиции в кибербезопасность. Это вызвано растущей сложностью ИТ-инфраструктуры, которая требует отдельных технологий защиты для каждого сектора, усиливающимися требованиями регуляторов, особенно в области защиты персональных данных, а также развитием облачных технологий и виртуализацией бизнеса.

По прогнозам специалистов, развитие получат комплексные защитные решения, объединяющие антивирусы, файрволы, DLP-системы. Активно будет использоваться искусственный интеллект при работе приложений, отвечающих за мониторинг безопасности информационных сетей.