Алексей Кузовкин о развитии информационных технологий в наступившем году

Направления, в которых будут развиваться технологии в наступившем 2022 году, определил Алексей Кузовкин, генеральный директор компании «Инфософт». По его мнению, темпы развития IT-технологий не просто удивляют многих, без взаимодействия с ИИ люди уже не могут обходиться.

Как считает эксперт, в 2022 году будет увеличено соотношение автоматических процессов и обычных действий человека в пользу первых. Искусственный интеллект все активнее будет проникать во все сферы деятельности людей – бизнес, медицину, промышленность. Так, в медицине роботы занимаются анализом рентгенограмм и других исследований, превосходя умения даже врачей высшей квалификации. Программы, умеющие анализировать состояние оборудования и дающие рекомендации по замене готового к поломке, активно применяют на промышленных предприятиях, повышая эффективность производства. На этап создания мощной аналитической и прогностической базы из области создания рабочих инструментов бизнеса переходит роботизация.

Будет усиливаться вербальное взаимодействие человека и роботов. Самые передовые компании работают над созданием программ по усовершенствованию имеющейся автоматики. OpenAI рассчитывает расширить в 500 раз возможности модели GPT-3, речь которой считалась неотличимой от человеческой.

Основная задача на ближайшее будущее – борьба за сохранение безопасности в ИТ-сфере. Мощным киберохранником становится искусственный интеллект, защищающий устройства и данные при помощи анализа запросов и прогнозирования дальнейших действий.

Еще одно активно развивающееся направление – автопилотирование на автомобильном транспорте. В России также ведутся разработки в этой сфере, в числе ряда компаний, например, КамАЗ. Безусловно, наибольших успехов добиваются «Тесла», «Гугл» и «Эппл». Пионером в автопилотируемом судостроении обещает стать IBM – реализация проекта по пересечению Атлантического океана кораблём под руководством ИИ намечена на 2022 год.