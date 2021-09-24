Алексей Кузовкин: безопасность бизнес-процессов способна обеспечить двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация – надежный способ обезопасить бизнес-процессы. Алексей Викторович Кузовкин, экс-председатель совета директоров группы компаний «Армада», генеральный директор компании «Инфософт», имеющий значительный опыт управления инновационными и IT-проектами, предупреждает: беспечное отношение к паролям, использование для авторизации только логина и пароля создает условия для взлома злоумышленниками аккаунтов, получения ими доступа к финансовым ресурсам фирмы и конфиденциальной информации.

Двухфакторная аутентификация означает, что при входе в какой-либо сервис пользователь идентифицируется путем запроса данных разных типов. Первый фактор – привычный всем запрос логина и пароля. Второй – код. Его система отправляет пользователю в виде SMS или на электронную почту. Двумя факторами создается достаточно надежная защита данных.

К числу методов второго фактора защиты относятся и различные технические средства, например, биометрические аутентификаторы. В их числе форма кистей рук, отпечатки пальцев, узор радужной оболочки, характеристики голоса, очертания лица. Также могут использоваться проверка IP-адреса (хотя эта методика 100% гарантии не дает) или ввод генерируемого специальным приложением кода – этот способ доступен даже в случае отсутствия мобильной связи. Разработчики защитных систем предлагают использовать физические средства безопасности: к ним относится ключ в виде USB-флешки.

Включать двухфакторную аутентификацию везде, где есть риск потери финансовых средств или важных данных, советуют специалисты. Отмечается, что в недалеком будущем голосовая идентификация станет одной из самых популярных технологий. Отпечатки пальцев не так надежны, потому что из-за воздействия внешней среды или физиологического состояния человека они могут изменяться.