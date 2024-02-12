«Аквариус» запустит ещё одну отечественную ОС на базе Android

По данным издания «Коммерсантъ», российский производитель «Аквариус» планирует разработку своей собственной мобильной операционной системы на базе открытого кода AOSP (Android Open Source Project).

Новая ОС будет использоваться на устройствах компании, включая смартфоны и планшеты, и будет предлагаться в различных секторах рынка, включая государственный, корпоративный и розничный.

Несмотря на то, что компания пока не делает официальных заявлений по этому поводу, представители Минцифры заявили, что если «Аквариус» обратится с запросом, их операционная система будет рассмотрена для включения в государственный реестр после соответствующих проверок.

Однако есть опасения относительно использования смартфонов с операционной системой на базе AOSP. Разработчики других мобильных ОС, таких, как «Ядро» и «Ред Софт», уже присутствуют в государственном реестре.

Критики указывают на то, что код AOSP принадлежит и контролируется американской компанией Google, что может означать наличие программных закладок и угрозу безопасности.

Также представители отрасли электроники высказывают опасения относительно увеличения числа мобильных операционных систем в государственном реестре Минцифры. Они считают, что это может привести к необходимости введения ограничений на доступ, поскольку появится избыток российских ОС, основанных на различных платформах.