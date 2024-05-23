«Аквариус» представил самый мощный в РФ компьютер за 5 млн рублей

На выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде российские компании «Аквариус» и Nemifist представили новый мощный компьютер, стоимость которого составляет 5 миллионов рублей. Эта новинка была названа самым мощным десктопом в России.

На стенде компании «Аквариус» был представлен этот впечатляющий компьютер. Он оснащен процессором AMD Threadripper PRO 7995WX с 96 ядрами Zen 4 и поддержкой 192 виртуальных потоков.

Базовая частота процессора составляет 2,5 ГГц, а в режиме Boost она может достигать 5,1 ГГц.

За графику отвечают четыре карты NVIDIA GeForce RTX 4090, а объем оперативной памяти DDR5 составляет 512 ГБ. Для охлаждения компьютера используется водяное охлаждение, а для питания установлены два блока питания на 1 кВт и 2 кВт.

Компания Nemifist, известная своими кастомными ПК, назвала эту новинку самым продвинутым десктопным компьютером и самым мощным в России. Они также сообщили, что в начале июня эту систему продемонстрируют на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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