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Обзоры рынков

Акции Nvidia и AMD упали в цене после недавнего роста

04.09.2020 09:26

Акции Nvidia (NVDA) и Advanced Micro Devices (AMD) упали на 9,3% и 8,5% соответственно на фоне резкой распродажи акций технологических компаний в четверг.

Nasdaq Composite упал на 5%, так как ранее акции высокотехнологичных компаний с высокой капитализацией, таких как Apple и Microsoft, резко упали. Убытки Nvidia и AMD также способствовали снижению.

Главных новостей, которые спровоцировали распродажу, было немного. Тем не менее, в последние недели стоимость многих технологических акций снизилась, поскольку фондовый рынок резко поднялся с мартовских минимумов. Похоже, что многие трейдеры и инвесторы решили, что сегодня день, чтобы начать снимать некоторую прибыль.

Несмотря на сегодняшние убытки, Nvidia и AMD по-прежнему прибавили 208% и 162% соответственно в 2020 году. Два ведущих производителя микросхем извлекают выгоду из растущего спроса на чипы на рынках игр и облачных вычислений, а также во многих других отраслях.

Эти тенденции роста, вероятно, сохранятся, даже если фондовый рынок продолжит падать в ближайшие дни и недели.

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