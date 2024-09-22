Акции Intel выросли после сообщения о её возможном поглощении Qualcomm

Акции Intel выросли на 3,4 % после слухов о возможном поглощении компанией Qualcomm, что может стать значительной сделкой в полупроводниковой отрасли.

Несмотря на это, акции Intel остаются на 56 % ниже по сравнению с началом года, что указывает на проблемы компании, такие как падение продаж и потеря технологического лидерства.

Intel сталкивается с серьезными трудностями, включая снижение рыночной капитализации до $93,5 млрд, что составляет половину стоимости Qualcomm.

В ответ компания анонсировала стратегические изменения, включая сделку с Amazon по разработке ИИ-чипа и создание отдельной дочерней компании для контрактного производства.

Qualcomm, лидер в производстве процессоров для смартфонов, хочет расширить свое присутствие на рынке ПК, где традиционно доминирует Intel. В отличие от Intel, Qualcomm не имеет собственных заводов и полагается на аутсорсинг, например, от TSMC, которая также производит чипы для конкурентов Intel.

Потенциальное приобретение Intel могло бы дать Qualcomm доступ к производственным мощностям в США и укрепить её позиции на рынке ПК и серверов. Однако эксперты предупреждают, что такая сделка не решит проблемы Intel, так как Qualcomm не имеет опыта в управлении производством.