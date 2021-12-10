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Акции CD Projekt снизились на 54% с момента релиза игры Cyberpunk 2077

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Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt с нетерпением ждали пару лет. Его разработчики несколько раз переносили из-за недоработок, но игра все равно вышла с большим количеством багов.
Еще до того, как финальная версия Cyberpunk 2077 добралась до пользователей, акции CD Projekt начали падать, из-за переносов выхода игры.
После ее выхода студия получила большое количество негативных отзывов из-за «сырого» продукта.

Сейчас акции CD Projekt на бирже стоят на 54% меньше, чем до выхода игры Cyberpunk 2077.

Причем аналитики ожидают дальнейшего падения котировок. По прогнозам, CD Projekt потеряет еще 15% стоимости акций за 12 месяцев.

Среди причин падения акций называют низкие продажи Cyberpunk 2077, ведь предполагалось, что проект разойдется в первый год тиражом 30 млн копий, а по факту было продано 17 млн копий, из которых 13,7 млн копий реализовали на старте продаж продукта и по предзаказу.

CD Projekt Cyberpunk 2077
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