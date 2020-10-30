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Акции Apple упали после снижения продаж iPhone в Китае на 29%

30.10.2020 11:31

Акции Apple упали на 4% после того, как компания сообщила о продажах iPhone, которые не соответствуют оценкам Уолл-стрит, и сообщила, что выручка в Китае упала.

Компания не дала прогнозов на ключевой праздничный квартал, что разочаровало некоторых аналитиков, которые надеялись на руководство. Однако главный исполнительный директор Тим Кук сказал, что новая линейка iPhone 12 была хорошо принята. Продажи компьютеров Mac и сервисов также достигли рекордного уровня в четвертом финансовом квартале.

Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, заявил в четверг, что объем продаж за три месяца, закончившихся 26 сентября, составил 64,7 миллиарда долларов. Согласно данным Bloomberg, это превзошло оценку аналитиков в 63,5 миллиарда долларов. Прибыль составила 73 цента на акцию, что также превзошло ожидания Уолл-стрит.

Продажи iPhone упали на 21% в связи с ожиданием появления новых моделей, которые в этом году поступили позже обычного. Кук сказал, что реакция на линейку iPhone 5G и другие новые устройства была «чрезвычайно положительной».

В Большом Китае, одном из самых важных регионов компании, выручка упала на 29% до 7,9 млрд долларов, что является самым низким показателем с 2014 года. Рост продаж продуктов помимо iPhone в Китае выражается двузначными числами, сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple, в интервью Bloomberg Television. . Он ожидает, что iPhone 12 Pro Max с большим экраном будет «невероятно хорош» в этом регионе и что компания уверена в том, что в декабрьском квартале он вырастет там.

Акции Apple упали на 4% до 110,68 доллара в ходе расширенных торгов после закрытия на уровне 115,32 доллара в Нью-Йорке. В этом году акции выросли на 57%, и ожидания результатов четверга были высокими.

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