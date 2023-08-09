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Аккаунты пользователей из России отключат от сервисов Trello и Jira

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Накануне отключения от сервисов, пользователи получат уведомления, по крайней мере так обещают сделать в компании Atlassian.

Австралийская компания сообщила, что уже через месяц она отключит от своих сервисов Trello и Jira пользователей из России и Белоруссии.

Таким образом, компания приняла решение свернуть свою деятельность на территории РФ и Белоруссии.

В ближайшее время пользователи начнут получать уведомления об отключении, а само отключение произойдет в течение месяца с момента получения сообщения.

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