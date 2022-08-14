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Airtrick представила обувные электро-ролики Airtrick, которые разгоняются до 28 км/ч

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Гонконгская компания Airtrick разработала универсальные электрические ролики E-Skates. Они являются подходят для обуви размером от 36 до 46.
E-Skates очень компактные и легкие, весят они всего 1,5 кг. Их можно положить практически в любой рюкзак и взять с собой на прогулку.

В роликах установили 150-ватный мотор, который позволяет разгонятся до 28 км/ч. Запас хода на одном заряде до 155 км.

В роликах есть защита от воды по стандарту IPX3. Пока ролики E-Skates предлагаются только в Китае по цене от 399 долларов, причем ценник зависит от комплектации.

Также Airtrick недавно вышла на площадку коллективного финансирования Indiegogo.

Airtrick E-Skates
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