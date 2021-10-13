AirPods в будущем смогут контролировать температуру тела и осанку, а также работать как слуховой аппарат

По данным The Wall Street Journal, Apple разрабатывает AirPods с функциями для здоровья, включая мониторинг температуры тела и осанки, а также возможность работы в качестве слухового аппарата.

Согласно документам, опубликованным The Wall Street Journal , разрабатываются прототипы «AirPods» с датчиками температуры для отслеживания внутренней температуры тела пользователя изнутри уха. В отчете отмечается, что эти внутриканальные датчики температуры могут работать в тандеме с датчиком температуры в Apple Watch Series 8 .

Сообщается, что ориентированные на здоровье «AirPods» также используют датчики движения, чтобы контролировать осанку пользователя и предупреждать его, когда он сутулится, чтобы улучшить осанку.

На прошлой неделе Apple выпустила функцию « Усиление разговора » для AirPods Pro , которая увеличивает громкость и четкость общения людей прямо перед пользователем. Неясно, являются ли новые функции слуховых аппаратов, изучаемые Apple, расширением Conversation Boost или совершенно другой функцией, специфичной для слуховых аппаратов. «AirPods» уже оснащены микрофонами, усилителем и процессором, обеспечивая основу для функциональности слуховых аппаратов.

«AirPods» могут не подходить в качестве слуховых аппаратов для некоторых людей, страдающих потерей слуха, поскольку у них нет заряда батареи на весь день, но в отчете отмечается, что расширение правил FDA для нового класса слуховых аппаратов, нацеленных на слабый и умеренный слуховой мох. , это, как ожидается, в следующем году может открыть для Apple путь к явному продвижению «AirPods» в качестве слуховых аппаратов.

Ходят слухи, что в « AirPods» уже некоторое время есть функции мониторинга состояния , хотя руководители Apple намекают на такую ​​возможность . В то время как в предыдущих отчетах высказывались только предположения о функциях здоровья, которые теоретически могут появиться в AirPods , отчет The Wall Street Journal является первым разъяснением конкретных функций, которые, как сообщается, изучает Apple.

Люди, которые, как утверждается, знакомы с планами Apple, сообщили The Wall Street Journal, что «AirPods» с функциями здоровья не ожидается запуск в 2022 году и, возможно, никогда не будет выпущен.