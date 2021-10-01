AirPods третьего поколения выйдут на рынок в 2021 году

По данным DigiTimes, AirPods третьего поколения все еще находятся на пути к запуску до конца этого года, несмотря на то, что они не были представлены на мероприятии iPhone 13 и Apple Watch Series 7 ранее в прошлом месяце/

Аналитик Apple Минг-Чи Куо сообщил за выходные до мероприятия Apple «Стриминг в Калифорнии» 14 сентября, что «AirPods» третьего поколения появятся во время полностью цифрового мероприятия. Хотя этого не произошло, новые «AirPods», по слухам, уже находятся в массовом производстве , и Apple, похоже, готовится запустить их до конца года.

Новые «AirPods» станут первым значительным обновлением линейки «AirPods» со времен AirPods Pro три года назад. Ожидается, что новые «AirPods» будут иметь обновленный дизайн, вдохновленный более дорогими «AirPods Pro», но без функций «Pro». По слухам, будут ли новые «AirPods» иметь силиконовые ушные вкладыши или нет , поскольку просочившиеся изображения и рендеры демонстрируют обе возможности.

Apple объявила о выпуске «AirPods Pro» в пресс-релизе в 2019 году, и, помимо их первоначального объявления на сцене в 2016 году, «AirPods» еще не получили выделенного эфирного времени во время мероприятия Apple . Apple может объявить о выпуске нового «AirPods» третьего поколения в пресс-релизе в ближайшие недели или, в качестве альтернативы, включить их в свое второе осеннее мероприятие, которое, по слухам, состоится в конце этого месяца или в ноябре.