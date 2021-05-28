AirPods Pro 2 с функцией отслеживания фитнеса появится в 2022 году

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовится к запуску AirPods третьего поколения в этом году и планирует выпустить AirPods Pro второго поколения в следующем году.

В соответствии с предыдущими утечками и слухами, Гурман объяснил, что Apple готовит AirPods третьего поколения к запуску в конце этого года. Обновленные наушники, по-видимому, будут иметь новый корпус и более короткие стержни, что в целом отражает дизайн нынешних AirPods Pro.

Глядя на 2022 год, Гурман сказал, что второе поколение AirPods Pro будет оснащено обновленными датчиками движения и будет ориентировано на отслеживание фитнеса .

AirPods Pro, который появится в следующем году, станет первым изменением этого продукта с октября 2019 года и будет включать обновленные датчики движения с упором на отслеживание физической формы, сказали люди, прося не называть их имени, потому что планы являются частными.

Apple, по-видимому, протестировала меньшую конструкцию, в которой отсутствуют стержни на AirPods Pro. Ожидается, что этот бесстебельный дизайн дебютирует на новых Beats Studio Buds , которые, по слухам, появятся в следующем месяце.

Apple якобы изначально планировала выпустить AirPods Pro второго поколения в 2021 году, но по неясным причинам запуск был перенесен на 2022 год.

Более того, Apple, как сообщается, в настоящее время не работает над вторым поколением своих накладных наушников AirPods Max, но обсуждает запуск дополнительных цветовых вариантов в будущем.

Источник — Астера.