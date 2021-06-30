По словам уважаемого аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить AirPods Pro второго поколения в следующем году.

Куо в своем сегодняшнем обзоре, говорит, что спрос на AirPods на оставшуюся часть этого года, как предполагается, будет «ниже ожидаемого», пересматривая свой прогноз до 70-75 миллионов по сравнению с 75-85 миллионами. По словам Куо, выпуск «AirPods Pro» второго поколения в следующем году увеличит поставки до более чем 100 миллионов.

В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что второе поколение Apple AirPods Pro будет включать «обновленные датчики движения с упором на отслеживание физической формы». Сообщается, что Apple изучает возможность использования дизайна, аналогичного недавно выпущенным Beats Studio Buds, для нового «AirPods Pro», в котором не будет стержня.

Источник — Astera.