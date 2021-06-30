Главная » Новости

AirPods Pro 2 будет запущен в следующем году, а поставки AirPods превысят 100 миллионов

На чтение 1 мин Просмотров 126 Опубликовано

По словам уважаемого аналитика Apple Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить AirPods Pro второго поколения в следующем году.

AirPods Pro 2 будет запущен в следующем году, а поставки AirPods превысят 100 миллионов

Куо в своем сегодняшнем обзоре, говорит, что спрос на AirPods на оставшуюся часть этого года, как предполагается, будет «ниже ожидаемого», пересматривая свой прогноз до 70-75 миллионов по сравнению с 75-85 миллионами. По словам Куо, выпуск «AirPods Pro» второго поколения в следующем году увеличит поставки до более чем 100 миллионов.

В прошлом месяце Bloomberg сообщил, что второе поколение Apple AirPods Pro будет включать «обновленные датчики движения с упором на отслеживание физической формы». Сообщается, что Apple изучает возможность использования дизайна, аналогичного недавно выпущенным Beats Studio Buds, для нового «AirPods Pro», в котором не будет стержня.

Источник — Astera.

AirPods Pro 2
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов