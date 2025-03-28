Airbus представила новый беспилотник для борьбы с дронами

Компания Airbus анонсировала новый беспилотный летательный аппарат под названием LOAD, предназначенный для борьбы с дронами.

Это устройство сможет уничтожать другие беспилотники с помощью мини-ракет класса «воздух-воздух». Airbus планирует провести летные испытания прототипа к концу года, а серийное производство запланировано на 2027 год.

LOAD основан на беспилотном летательном аппарате Do-DT25 и способен имитировать штурмовик для тренировок. Вентиляционные системы позволят ему летать на расстояние около 100 километров. Он будет запускаться с помощью мобильной пневматической катапульты и сможет возвращаться на базу с помощью парашюта.

Airbus заявила, что LOAD будет контролироваться с наземной станции, которая будет координировать действия дронов на основе данных с радаров. Это позволит автономно обнаруживать и уничтожать вражеские дроны. Однако решение о запуске ракеты будет принимать человек.

Компания также работает над интеграцией LOAD с другими беспилотниками, такими как Eurodrone, чтобы улучшить обнаружение целей. Airbus продвигает LOAD как решение, не подпадающее под ограничения на экспорт, что облегчает его продажу другим странам.

Основная цель LOAD — бороться с дронами, которые могут наносить удары на большие расстояния, как, например, иранские «Шахеды». Эти дроны представляют угрозу из-за своей численности и способности обходить традиционные системы противовоздушной обороны.

источник