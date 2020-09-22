Airbus представила концепт самолета с водородными двигателями

Аэрокосмический гигант Airbus обнародовал планы по созданию первого коммерческого самолета с нулевым уровнем выбросов. Компания заявила, что ее пассажирские самолеты на водородном топливе могут быть введены в эксплуатацию к 2035 году.

Генеральный директор Airbus Гийом Фори сказал, что три концептуальных проекта ZEROe ознаменовали «исторический момент для сектора коммерческой авиации». По его словам, использование водорода может «значительно снизить воздействие авиации на климат».

Концепция безэмиссионной авиации в значительной степени зависит от поиска способов производства большого количества водорода из возобновляемых или низкоуглеродных источников. В настоящее время наиболее крупномасштабное производство зависит от ископаемого топлива, особенно метана, и не считается низкоуглеродным. Аналитики отмечают, что водород не впервые преподносится как спаситель современных авиаперелетов. Его использование в авиации восходит к временам дирижаблей в начале 20-го века, но катастрофа в Гинденбурге в 1937 году положила конец этой эпохе.

Совсем недавно, с 2000 по 2002 год, Airbus участвовал в финансируемом ЕС проекте Cryoplane, в ходе которого изучалась возможность создания самолета, работающего на жидком водороде.

Представляя свои последние чертежи, Airbus заявила, что ее турбовентиляторная конструкция может перевозить до 200 пассажиров на расстояние более 2000 миль, в то время как турбовинтовой концепт будет иметь на 50% меньшую мощность и дальность полета. Третий самолет со смешанным крылом был самым привлекательным из трех. Все три самолета будут оснащены газотурбинными двигателями, модифицированными для сжигания жидкого водорода, и водородными топливными элементами для выработки электроэнергии. Однако в Airbus признали, что для того, чтобы идея заработала, аэропортам придется вложить большие суммы денег в заправочную инфраструктуру.