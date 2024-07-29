AGM оценила защищенный планшет Pad P2 Active весом 1,1 кг в 20 тыс. рублей

Китайская компания AGM анонсировала планшет Pad P2 Active, который защищён по стандартам IP68/69K и MIL-STD-810H.

Устройство способно выдерживать мойку под давлением, находиться в воде несколько часов и падение с высоты до 1,5 м.

Планшет оснащён 10,95-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1200×1920 пикселей, частотой обновления 90 Гц и яркостью 480 нит.

Его производительность обеспечивает процессор MediaTek G99 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища, расширяемого через microSD.

Аккумулятор ёмкостью 8000 мАч поддерживает 20-ваттную быструю зарядку. Устройство имеет основную камеру на 50 Мп и фронтальную на 8 Мп, а также четыре динамика. Оно работает на Android 14.

Размеры планшета составляют 259,5 x 171 x 9,3 мм, вес — 1100 г (с возможностью снижения до 596 г при снятии части защиты). AGM Pad P2 Active доступен для предзаказа в Китае по цене 234 доллара или 20 000 рублей.