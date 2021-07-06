Главная » Новости

Производитель AGM анонсировал смартфон-кирпич в стиле Motorola DynaTAC

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 68 Опубликовано

Китайский производитель защищенных телефонов анонсировал новый смартфон в стиле Motorola DynaTAC 1982 года.
Подробностей про «кирпич» пока нет, но уже даже из тизера понятно, что в аппарате будет поддержка социальной сети WeChat, камера на задней панели и физическая клавиатура.

Пока даже неясно, будет ли в копии Motorola DynaTAC сенсорный экран, или управлять устройством придется кнопками.

Предположительно, аппарат получит аккумулятор не менее 10 000 мАч, функцию заряда других устройств и мощный приемник за счет внешней антенны.

AGM Motorola DynaTAC
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов