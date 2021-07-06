Китайский производитель защищенных телефонов анонсировал новый смартфон в стиле Motorola DynaTAC 1982 года.

Подробностей про «кирпич» пока нет, но уже даже из тизера понятно, что в аппарате будет поддержка социальной сети WeChat, камера на задней панели и физическая клавиатура.

Пока даже неясно, будет ли в копии Motorola DynaTAC сенсорный экран, или управлять устройством придется кнопками.

Предположительно, аппарат получит аккумулятор не менее 10 000 мАч, функцию заряда других устройств и мощный приемник за счет внешней антенны.