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AGI первой в мире запустила в продажу microSD-карту объёмом 2 ТБ по цене 229 долларов

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Малоизвестная компания AGI представила на рынке первую в мире microSD-карту объемом 2 ТБ и более того, новинка доступна для покупки по цене всего 229 долларов.

AGI первой в мире запустила в продажу microSD-карту объёмом 2 ТБ по цене 229 долларов

MicroSD-карта с названием Supreme Pro TF138 предлагается на таких платформах как Newegg и Amazon.com, правда на последней стоимость еще не указана, на что обратили внимание на портале techradar.

AGI гордится тем, что их карта способна достигать скоростей чтения и записи вплоть до 170/160 МБ/с. Однако для этого необходимо использовать совместимый картридер CR138, который также выпускается компанией AGI.

Заявлено также, что карта обладает функцией автоматической коррекции ошибок, поддерживает протокол высокой скорости UHS-1 U3 и совместима с V30/A2.

Она также защищена от пыли, воды, ударов, магнитных и рентгеновских лучей, обеспечивая безопасное хранение данных.

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