Агентство Bloomberg: увеличение памяти смартфонов вызовут «тяжелые» мобильные игры

Современные смартфоны позволяют запускать на них игры с высокой графикой, но за счет высокой детализации и сложности игры становятся все «тяжелее».

Как удалось узнать Bloomberg, разработчики игр просят производителей смартфонов увеличить объём памяти в планшетах и смартфонах.

Сейчас некоторые популярные игры занимают в смартфоне место более 10 ГБ, а такой объём вынуждает пользователей отказаться от установки игры.

К примеру, Genshin Impact «весит» 20 ГБ, The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage вовсе занимает 35 ГБ. И при таких размерах игры ее невозможно установить на смартфон с 64 ГБ внутренней памяти.

А еще на смартфоне есть фото и видео пользователя, другие программы и сама ОС, что приводит к тому, что сейчас 64 ГБ памяти это очень мало.

Остается только надеяться на производителей, что они начнут выпускать смартфоны с минимальным объёмом памяти 128 ГБ, но это приведет к росту цен на смартфоны.