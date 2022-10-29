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Агентство Bloomberg: увеличение памяти смартфонов вызовут «тяжелые» мобильные игры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Современные смартфоны позволяют запускать на них игры с высокой графикой, но за счет высокой детализации и сложности игры становятся все «тяжелее».

Как удалось узнать Bloomberg, разработчики игр просят производителей смартфонов увеличить объём памяти в планшетах и смартфонах.

Сейчас некоторые популярные игры занимают в смартфоне место более 10 ГБ, а такой объём вынуждает пользователей отказаться от установки игры.

К примеру, Genshin Impact «весит» 20 ГБ, The Idolmaster Cinderella Girls Starlight Stage вовсе занимает 35 ГБ. И при таких размерах игры ее невозможно установить на смартфон с 64 ГБ внутренней памяти.

А еще на смартфоне есть фото и видео пользователя, другие программы и сама ОС, что приводит к тому, что сейчас 64 ГБ памяти это очень мало.

Остается только надеяться на производителей, что они начнут выпускать смартфоны с минимальным объёмом памяти 128 ГБ, но это приведет к росту цен на смартфоны.

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