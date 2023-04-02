Агентство Bloomberg: специалисты Apple существенно изменят дизайн watchOS 10

Apple уже озвучила дату проведения конференции WWDC 2023, на которой представят новые версии всех операционных систем компании, и возможно продемонстрируют новый продукт.

В этом году конференция разработчиков откроется 5 июня. Она будет проходить несколько дней и на ней расскажут про новые возможности операционных систем. Как пишет журналист Bloomberg Марк Гурман, в некоторых ОС будут внесены серьезные изменения.

Большое количество изменений будет в watchOS 10, причем источник сообщает, что будут изменения в интерфейсе.

Стоит отметить, что в последние годы watchOS особо не развивалась, были только улучшения связанные со здоровьем и добавляли циферблаты.