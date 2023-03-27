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Агентство Bloomberg: новая версия будущей операционной системы для iPhone окажется более масштабной

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Журналист и обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн раскрыл новые данные про будущую операционную систему от компании Apple.
По данным авторитетного журналиста, Apple в iOS 17 добавит большое количество новых функций.

По словам Гурмэна, американская компания изменила стратегию разработки своих операционных систем, они начнут быстрее обрастать новым функционалом и поддерживать новое оборудование.

Обозреватель написал, что в iOS 17 уделят большое внимание работе смартфона с гарнитурой дополненной реальности, которую должны представить в 2023 году.

Также в iOS 17 появится несколько «приятных» функций, о которых журналист пока не стал писать. Более подробно про iOS 17 станет известно летом на конференции разработчиков.

iOS 17
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