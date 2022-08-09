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Агентство Bloomberg: Apple выпустит умный дисплей — гибрид iPad и HomePod

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Марк Гурман из Bloomberg рассказал про будущие новинки Apple, которые будут представлены в течение двух лет.
Гурман сообщает, что все устройства будут относится к системе «умного» дома.

Так, будет выпущена новая музыкальная колонка HomePod, которая дополнит HomePod mini. Новая модель будет похожа на HomePod 2018 года.

Также ожидается выпуск «умного» экрана, который в себе объединит Apple TV, камеры и HomePod с экраном как у iPad.
О двух других устройствах ничего не сообщается.

«Умный» экран на рынке будет конкурировать с Google Nest Hub и Amazon Echo Show 15, причем на российском рынке новинки скорее всего не появятся.

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