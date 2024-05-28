«Аэрофлот» и РЖД предоставят своим пассажирами спутниковый интернет

Крупные транспортные компании России, «Аэрофлот» и РЖД, объявили о планах внедрения спутникового интернета на своих транспортных средствах. Это сотрудничество осуществляется в рамках мероприятия ЦИПР-2024 и заключенного соглашения с российской космической компанией «Бюро 1440».

Пассажиры авиалайнеров «Аэрофлота» и пассажиры поездов РЖД в ближайшем будущем смогут воспользоваться широкополосным спутниковым интернетом. Кроме того, эти передовые спутниковые системы помогут улучшить управление движением транспорта.

Предполагается, что скорость передачи данных достигнет 1 Гбит/с, а задержки не превысят 70 мс, что позволит использовать спутниковую связь как для пассажиров, так и для систем удаленного управления движением.

РЖД уже заявили о планах интегрировать спутниковые технологии в свои управляющие информационные системы поездов. Это обеспечит пассажирам высокоскоростной интернет, улучшит управление грузоперевозками и поможет в работе беспилотных составов. РЖД планируют начать тестирование уже в 2025 году.

Пока что «Аэрофлот» не сообщил конкретных сроков, но отметил, что благодаря передовым системам спутниковой связи пассажиры самолетов получат быстрый и качественный доступ к интернету, а также повысится безопасность полетов благодаря более эффективному и точному трекингу.