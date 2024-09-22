Адвокат Зорин рассказал, что открытки в WhatsApp являются уловкой мошенников

Под видом открытки скрывается ссылка, которая может лишить пользователя денежных средств.

В России набирают популярность поздравительные открытки от родственников, в которых содержится ссылка на внешний ресурс.

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Зорин изданию aif.ru рассказал, как сейчас действуют мошенники через популярные мессенджеры.

Злоумышленники, маскируясь под милые поздравления, встраивают в изображения фишинговые ссылки. Переход на такие ссылки может привести к потере данных банковских приложений или аккаунтов, например, Госуслуг.

Эксперты рекомендуют не переходить по внешним ссылкам с мессенджеров, особенно когда ссылки выглядят подозрительными. Также не стоит кому-либо называть данные банковских карт, паспортные данные, а также коды и пароли.