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Адвокат Бердников назвал использование нейросетей для дубляжа незаконным

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В последнее время нейросети развиваются очень быстро и могут воссоздавать голоса и интонации реальных людей. Это вызывает беспокойство у актеров, так как они могут потерять работу, поскольку нейросети могут полностью заменить их.

Недавние новости также указывают на возможность использования нейросетей для озвучивания компьютерных игр, что может негативно сказаться на индустрии дубляжа.

Однако, такие действия без согласия оригинальных авторов могут привести к правовым последствиям, и актеры могут предъявить иски и требовать компенсации за использование их голосов без согласия, написал 5-tv.ru ссылаясь на слова адвоката Александра Бердникова.

Возникают сложности в случаях, когда компании, создающие продукты, покинули Россию и лишились правовой защиты.

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