Adobe запускает Premiere и Photoshop Elements 2022

Сегодня Adobe выпустила новые версии Photoshop Elements и Premiere Elements , доступного программного обеспечения для редактирования фотографий и видео, предназначенного для обычных пользователей, которые хотят улучшить свои фотографии и видео с помощью простых инструментов редактирования.

Для Photoshop Elements 2022 Adobe представляет функцию Adobe Sensei, которая превращает фотографию в произведение искусства. С помощью фильтра в один клик пользователи могут применять к своим фотографиям эффекты, вдохновленные знаменитыми произведениями искусства или популярными художественными стилями, а затем корректировать результат.

Adobe добавляет движущиеся наложения, такие как снежинки или блестки, которые можно добавлять к фотографиям, вместе с анимированными рамками. Их можно сохранять в формате MP4 и публиковать как видео в социальных сетях.

С помощью инструмента деформации фотографии можно автоматически деформировать, чтобы они поместились внутри или вокруг объекта. Фотография может, например, быть обернута вокруг чашки кофе на изображении или помещена в оправу солнцезащитных очков для забавных возможностей двойного фото.

Управляемое редактирование, функция, которая знакомит пользователей с различными изменениями, которые могут быть внесены в их фотографии, обновляется ежегодно. В обновлении 2022 года Adobe добавляет управляемое редактирование для улучшения фотографий домашних животных и расширения фонового изображения фотографий.

Другие функции Photoshop Elements 2022 включают анимированные шаблоны слайд-шоу, автоматические обновления программного обеспечения, обновленный дизайн, упрощающий навигацию, и поддержку воспроизведения GIF в органайзере.

Для Premiere Elements 2022 Adobe добавила новую функцию, которая изменяет размер видео для социальных сетей, сохраняя при этом самые важные элементы видео спереди и по центру. Adobe утверждает, что он идеально подходит для клипов с движением, таких как детский день рождения или спортивное мероприятие. Также доступны анимированные титры, подложки и фон для негоризонтальных видео.

Premiere Elements 2022 включает новые функции управляемого редактирования для добавления анимированных наложений, таких как порхающие бабочки, и настройки теней и бликов в видео.

Как и Photoshop Elements 2022, Premiere Elements 2022 получил обновленный вид, автоматические обновления программного обеспечения, новые шаблоны анимированных слайд-шоу и воспроизведение GIF в Организаторе, а также стало проще уменьшить размер файла с помощью ползунка, который добавляет сжатие.

Чтобы узнать больше о новых возможностях Photoshop Elements и Premiere Elements, посетите веб-сайт Adobe . Обновления доступны для покупки в Adobe по цене 99 долларов США каждое, начиная с сегодняшнего дня, с доступной ценой на пакет и обновление.