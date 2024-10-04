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Adobe внедрил ИИ-функции в Photoshop и Premiere

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Adobe представила обновленные версии Photoshop и Premiere под брендом Elements, которые получили новые функции, основанные на искусственном интеллекте. Каждая программа стоит $89,99, а в комплекте их можно приобрести за $129,99.

Photoshop Elements теперь предлагает ИИ-функции для редактирования фотографий, включая изменение цветовой гаммы, объединение изображений, добавление размытия глубины резкости и удаление нежелательных объектов.

В Premiere Elements произошли улучшения в интерфейсе: временная шкала была упрощена, добавлена возможность группировки аудио- и видеодорожек, а также функция блокировки дорожек для предотвращения случайного редактирования.

Пользователи могут воспользоваться новым меню быстрых инструментов и настроить стиль текста для заголовков. Также появилась возможность одновременно экспортировать видео в несколько мест назначения, а новый медиабраузер упрощает импорт файлов и навигацию по клипам.

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